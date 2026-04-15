北九州市は13日、旦過市場（小倉北区）の再整備事業で建設中の4階建て複合商業施設について、2〜4階部分を所有・運営する事業者の再公募を20日から始め、6月末に決定すると発表した。初回公募に応募した事業者が収益性の確保を理由に辞退したことを受け、最低売却価格を約4億3千万円引き下げ、8億510万円に見直した。