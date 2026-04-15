障害者の隠れた才能を引き出すきっかけをつくろうと、福岡市か佐賀県在住の障害者を対象とした作品展が初めて開催される。支援活動に取り組む「障がい児・者すくすく応援隊」実行委員会が主催。5月31日まで作品を募集している。作品のテーマは「夢」。おおむね半紙サイズの紙に墨を使った作品であれば、書やイラストなど形式は問わない。世界で活躍する書家の松田朴伝さんが審査委員長を務める。入賞作品は9月に福岡市役所や