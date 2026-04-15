約5万本のツツジが咲く景勝地として知られる佐賀県基山町園部の大興善寺で14日、シーズン到来を告げる「つつじ開園式」があった。境内の「契（ちぎり）園」では、色鮮やかなツツジの花が咲き始め、モミジの新緑とともにみずみずしい景色が広がる。今月下旬〜5月上旬に見頃を迎えるという。契園の広さは約7万5千平方メートル。クルメツツジやヒラドツツジなど約30種類が植えられており、ツツジは現在三分咲きという。ピーク時に