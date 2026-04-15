佐賀県は13日、県発注の水位観測設備の工事を受注していた笠原電設（唐津市）を、14日から1カ月間の指名停止処分にしたと発表した。県によると、同社は2月9日に工事を応札したものの、3月25日になって「履行が困難」と申し出て契約を解除された。工事に必要な資材を調達できなかったことを理由に挙げたという。（田中早紀）