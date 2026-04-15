県後期高齢者医療広域連合は14日、医療費窓口負担が2割なのに1割と判定するミスがあったと発表した。該当するのは佐賀市の62人で、3年以上、負担割合が誤ったままになっていた。本来の自己負担額を精査し、差額を請求する方針。一定の所得がある75歳以上の窓口負担額は2022年10月、従来の1割から2割へと引き上げられた。同連合によると、佐賀市が当初からデータ抽出システムの設定を誤っていた。昨年12月に発覚し、今年3月末に