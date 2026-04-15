福岡県太宰府市の「宝満山弘有（こうゆう）の会」は、26日に催す「宝満山十六詣（まい）り」の参加者を募集している。戦前、16歳になった男女が山頂の竈門神社上宮にお参りして成長を報告した成人儀礼にならった催し。同会が2014年に再興して毎年実施している。同神社共催。当日は午前8時に受け付け開始。女子はかすり、男子は農作業着の「テクリ」に着替えて同8時50分に竈門神社を出発する。中宮跡を経て着いた山頂上宮で十六