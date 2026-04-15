19日に投開票される佐賀県伊万里市長選には、いずれも無所属で、学習塾経営の新人井関新氏（70）と3選を目指す現職深浦弘信氏（70）、元市議の新人加藤奈津実氏（42）の3人が立候補し、支持を訴えている。それぞれの人柄や伊万里市への思いなどを紹介する。（糸山信）信念の人3度目の挑戦井関新氏70歳無所属新人「なし崩し的に進められている黒川町の産業廃棄物最終処分場建設の計画に、何とかくさびを打ち込む」3度