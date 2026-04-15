先発のスチュワートは4回2/3、3失点（自責2）で今季初黒星。「先発としての役割を果たせなかった」と下を向いた。中8日。休養十分でも状態は良くなかった。四回に自身のけん制悪送球が絡んで1点を先制され、逆転直後の五回は1死二塁で辰己に中越え二塁打を浴び同点。その後も申告敬遠を含む連続四球で2死満塁とされ、渡辺佳に自らのグラブをはじく内野安打を打たれて勝ち越された。小久保監督は「直球が全然だった。何かあるので