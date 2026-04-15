災害時の指定避難所について本紙が熊本、福岡両県の全105市町村にアンケートしたところ、国が指針で求めた広さ（1人当たり3・5平方メートル）を確保しているのは半数にとどまることが分かった。指針が定めた入浴設備の設置基準を満たしていない市町村は、両県とも7割を超えた。2016年の熊本地震の前震から14日で10年。避難所の環境改善は、まだ十分に進んでいないことが浮き彫りとなった。