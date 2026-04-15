日本相撲協会新理事の片男波親方（元関脇玉春日）が14日、九州場所担当部長就任のあいさつに福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、九州場所（11月8日初日・福岡国際センター）への意気込みを田川大介社長に示した。現役時代は誠実な土俵態度と粘り強い押し相撲で知られた片男波親方は愛媛県出身。浅香山親方（元大関魁皇）からバトンを引き継ぎ「地元出身のスーパースターの後任でプレッシャーを感じている」と苦笑い。「着実に