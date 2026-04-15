卓球の世界選手権団体戦（28日〜5月10日・ロンドン）の日本代表が4月14日、東京都内で記者会見に臨み、女子の早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝は「前回決勝ではすごく悔しい思いをした。悔しさを晴らす大会に」と決意を込めた。5大会連続で銀メダルの女子は、中国に前回大会決勝で惜敗しただけに思いは強い。また、一層のレベルアップも見据えている。持ち味のフォアハンドに加えバックハンドを強化して、より攻撃的なス