◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）巨人の先発は則本昂大投手。これまでは24歳の山瀬慎之助選手とバッテリーを組んでいましたが、阿部慎之助監督が才木浩人投手との相性を考えて、大城卓三選手をスタメンマスクに指名しました。その大城選手は才木選手からは1本のタイムリーを含む2安打。そして、2-3で迎えた8回には同点に追いつくソロホームランを放つなど首脳陣の期待にこたえました。また、守備でも則本投手