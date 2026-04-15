◇欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バルセロナ2―1（2戦合計2―3）Aマドリード（2026年4月14日スペイン・マドリード）バルセロナはアトレチコ・マドリードとスペイン勢対決となった敵地の準々決勝第2戦を2―1で制したが、2戦合計2―3で敗退した。バルセロナは前半4分にFWヤマル、同24分にFWフェラン・トーレスが得点して2戦合計2―2としたが、同31分に相手FWルックマンにゴールを許し、再び合計スコアで追う展開