アメリカの財務省はイラン産原油の購入を各国に一時的に認めていた措置について、延長せずに予定通り、来週19日に終了すると発表しました。14日、「X」への投稿で明らかにしました。財務省は先月20日、高騰する原油価格を抑えるためにイランへの制裁を緩和し、海上で輸送中のイラン産原油や石油製品について、30日間限定で各国による購入を認める措置を導入していました。