針一本で壊れる夫婦関係とは？タイトルも役者陣も興味深くて、見始めたら「なるほど」と。キービジュアルも「コンドームに安全ピン」。もうこれだけで心がザワザワ。ここ数年、テレ東が力を入れているのが不穏な夫婦モノ。夫を社会的に抹殺したり、夫の死を願ったり、夫の家庭を壊したりしてきたわけだが、今回は別名を授けよう。「リプロダクティブホラー」だ。宮澤エマが連ドラで初主演、「産まない女はダメですか？」である