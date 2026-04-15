秋篠宮妃紀子さまが3月、自ら総裁を務める結核予防会の主催する、第77回結核予防全国大会に出席された。紀子さまは、国際結核肺疾患予防連合の名誉会員でもある。長女の小室眞子さんの結婚騒動以降、弱者に寄り添われる紀子さまのご活動を「イメージ回復目的のパフォーマンス」とする心無い投稿がSNSなどで散見される。紀子さまのご活動の真意はどこにあるのか、考察してみた。【写真を見る】「聴覚障害児を育てたお母さんをたた