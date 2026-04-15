巨人・田中将大投手（３７）が自身初の伝統の一戦で必勝を誓った。今季２勝目を懸けて１５日の阪神戦（甲子園）に先発。登板前日の１４日は敵地で最終調整し「タイガースは今すごく勝率の高いチーム。投打ともにいい状態にある。何とか相手を抑えられるように」と３戦連続での快投を思い描いた。計１０試合に先発した昨季は同カードで登板なし。楽天時代は通算１１登板で５勝５敗（２完投）、甲子園での対戦に限れば４登板１勝