Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、次節（１８日）のアウェー・甲府戦に向けて、静岡・焼津市内で練習。ＦＷ真鍋隼虎（はやと、２２）が活躍を誓った。明大から今季加入したルーキーは、ここまでの百年構想リーグ全１０試合に出場。第２節・松本戦から先発を任され、第４節・いわき戦でプロ初ゴールを挙げた。そして前節（１１日）の岐阜戦で６試合ぶりに得点。１点を追う前半４１分、ＭＦ浅倉廉（２４）のクロスに頭を合わせた。難しい