タレントの山田邦子が１４日深夜に自身のブログを更新し、激しい腹痛と高熱に襲われ救急搬送されたことを明かした。山田は「暖かくなって来てウキウキしますが気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しぱなしにしておくとかコンロの上の夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！普段大丈夫でも疲れていたり体力が落ちてる時は………」と書き出すと、続けて「見事にやられましたーー！！」と病院のベッドの上