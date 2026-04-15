【全2回（前編／後編）の前編】“国難”の今、日本のかじ取りを担う高市早苗首相（65）と、側近たちとの間には埋め難い深い溝が生じているという。いったい何が起きているのか。主が求心力を失った官邸の内幕をリポートする。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」最新の報道各社の世論調査で、いまだ高市氏は7割前後と高い支持率を誇る。だが実は、彼女を支える官邸官僚や与党