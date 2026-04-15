テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第3話が15日放送される。【場面写真】えっ妊娠!?動揺する菅井友香29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入