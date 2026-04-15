京都府南丹市の山林で見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている11歳の男子児童であることが分かりました。南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になり、警察官などのべ約1000人が捜索にあたっていました。これまでの捜索で通学用カバンや、安達さんのものとみられる靴が見つかり、13日午後には、小学校から南西に2キロほど離れた山林であおむけに倒れた状態の遺体が見つかりました。遺