6月19日に公開される舘ひろし主演のコメディ映画『免許返納!?』の主題歌がTHE ALFEEの書き下ろし新曲「Crossroad -愛の免許返納-」に決定し、あわせて楽曲入りの新予告が公開された。 参考：舘ひろし主演『免許返納!?』に内藤剛志、中山忍ら出演決定泉谷星奈は西野七瀬の幼少期役に 本作は、『永遠の0』『ラーゲリより愛を込めて』の林民夫が脚本を手がけ、『俺物語!!』や『かぐや様は告らせたい～天才たちの