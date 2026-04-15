Toi Toi Toiが、公式YouTubeチャンネルにて、同じアソビシステム所属のアイドルグループ・log youとのコラボ企画「Toi vs log 同色4番勝負【ピンク戦】わんこそば大食い対決」を公開した。 （関連：【画像】log you 小浜菜摘は20分で148杯を完食） Toi Toi Toiチームからはさくらももと山田せいあ、log youチームから小浜菜摘と松本玲奈が登場。第1戦のピンク対決では、さくらと小浜がわんこそば大食い対