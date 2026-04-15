シトロエンで最も売れているクルマ、「C3」。試乗記でフェルさんは、その魔法の絨毯のような乗り心地の良さを絶賛していました。しかし前回記事の最後の質問はコレ。「シトロエンに限らず、『フランス車は壊れる』という残念なイメージが依然としてあります。シトロエン特有のトラブルはありますか？」このぶしつけすぎる問いに、ステランティスジャパン・中山さんはどう答えたのか……？（コラムニストフェルディナント・ヤマグ