韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが桜にも負けない美貌を披露して話題だ。【写真】キム・ヒョニョン、桜より目が行く圧巻ボリュームキム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「桜よ、散らないで」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、満開の桜並木の下で佇むキム・ヒョニョンが写っている。清潔感のある白いタートルネックニットに同色のカーディガン、ブラウンのショートパンツを組み合わ