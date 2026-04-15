毎日ToDoに追われているだけで、自分の人生自体は何も進歩していない気がする。1年前から何も変わっていない――そんな停滞感を抱えている人は多いだろう。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、自らも毎日「停滞をどうクリアするか」を考え続けてきたという。今回は池田氏に、「人生の停滞期」について話を伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文・撮影