部下が自ら積極的に動き出すようになるために、リーダーにはどんな取り組みが必要なのか。ただノルマを課して「働け、働け」と言っても人は簡単には動かない。首都圏を中心に約470店舗を展開するハイデイ日高の創業者である神田正会長に、人の心に火をつける強烈なリーダーシップはどうすれば実現できるのか、話を聞いた。（取材・構成／小倉健一）「そんな夢があるならみんなの前で話してみろ」私は、夢というのは「寝て見るも