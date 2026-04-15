現地時間４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、優勝候補の一角であるラ・リーガ王者バルセロナが、同国の強豪アトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。クバルシの退場も影響し、ホームでの第１レグで０−２の敗戦を喫したバルサは開始１分、中央を崩してヤマルが際どいシュートを放つがGKムッソに阻まれる。それでも４分、ショートカウンターから裏抜けしたヤマルがムッソの股を抜くシュー