現地４月14日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者の本拠地アンフィールドで対戦した。第１レグを２−０で制したパリSGは開始３分にチャンスを作る。敵陣ボックス手前の左寄りからクバラツヘリアがミドルを狙うも、GKママルダシュビリにセーブされる。さらに17分にはスローインの流れからゴール前でジョアン・ネベスの折り返