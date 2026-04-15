【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEE書き下ろしの新曲「Crossroad-愛の免許返納-」が、6月19日公開の映画『免許返納!?』の主題歌に決定。併せて最新予告映像も解禁となった。 ■THE ALFEEにとって37年ぶりとなる実写邦画の主題歌 映画『免許返納!?』で主演を務めるのは、舘ひろし。今回演じるのは、芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい70歳の現役映画スター・南条弘。共演には、南条のマネ}