15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万8780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては902.61円高。出来高は7714枚だった。 TOPIX先物期近は3810ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比54.73ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58780+7507714 日経225m