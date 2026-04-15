◇パ・リーグ日本ハム5−1ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）ロッテキラーは今季も健在だ！日本ハムの5年目・達孝太投手（22）が14日、ロッテ戦で8回を5安打1失点と好投。今季3度目の先発登板で、開幕ローテーション入りしたチーム先発陣の中で大トリとなる初勝利を手に入れた。同カードは無傷5連勝で、ZOZOマリンでは24年10月3日の初対戦から4連勝と抜群の相性を誇る。チームは連敗を2で止めて、再び貯金生活に突入した。