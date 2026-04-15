ロックバンド「THEALFEE」が37年ぶりに実写邦画の主題歌を担当する。舘ひろし（76）主演の「免許返納！？」（監督河合勇人、6月19日公開）に「Crossroad―愛の免許返納―」を書き下ろした。高見沢俊彦（71）は「豪華キャスト陣がそろい今年の映画の目玉だと確信しています。僕らも映画に恥じないように、負けないように一生懸命やったので後押ししたい」と意気込む。映画「免許がない！」（94年公開）で免許取得に苦戦してい