◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月14日みずほペイペイ）起用法の契約がまとまり、今季初めて1軍に昇格したソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が14日の楽天戦に登板し、1イニングを完璧に抑えた。1点ビハインドの7回に3番手で登板。辰己から始まるクリーンアップを相手に最速154キロをマークし、1奪三振を含む3者凡退に抑えた。杉山、藤井が故障離脱してブルペン陣が苦しい中、実力を示した。チームは逆