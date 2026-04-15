◇プロ野球セ・リーグ阪神ー巨人（4月15日、甲子園）巨人の先発、田中将大投手が試合前の取材に応じ、阪神について「投打ともにすごくいい状態にあると思うので、自分としては相手打線をしっかり抑えられるように」などと語りました。阪神は現在リーグ首位。チーム打率も2割6分を超えるなど、リーグトップを誇ります。「タイガースは今年も、ものすごく勝率の高いチームですし、投打ともにすごくいい状態にあると思うので、自分