◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月14日みずほペイペイ）リーグトップのチーム打率・262を誇るソフトバンク打線が5安打2得点と小休止となった中で、4番・柳田がチーム唯一のタイムリーを放った。「みんながチャンスで回してくれたおかげでヒットになってくれました」0―1の4回無死満塁、荘司のスプリットを捉え、一塁強襲の適時内野安打。4戦連続安打、3戦連続打点となった。3回までで6三振を奪われるなどパ