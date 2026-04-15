◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）阪神の先発、才木浩人投手から2回に2点を先制した巨人ですが、7回に2-3と逆転されてしまいます。甲子園は阪神ファンが起こした興奮の渦に包まれました。しかし、8回に大城卓三選手がソロホームランで同点に追いつくと、なんとか望みをつないだ巨人。9回に代打の坂本勇人選手がヒットで出塁すると、代走の切り札、宇都宮葵星選手が送られました。浦田俊輔選手がバント、松本剛