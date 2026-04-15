ソフトバンクの「鷹祭SUMMERBOOST2026」で着用するユニホームが発表された。今回のテーマカラーは白。6月30日からの西武3連戦、7月3日からのロッテ3連戦、同10日からの楽天3連戦（6月30日は東京ドーム、他はみずほペイペイドーム）で着用する。牧原大は「シンプルな白でかっこいいと思います。ファンの方はレプリカユニホームを着用し、コーディネートを楽しんで球場に来ていただけたらと思います」とPRしていた。