卓球女子日本代表の張本美和選手が14日、世界選手権に向け、意気込みを語りました。28日からロンドンで開幕となる世界選手権。公開練習を終え、張本選手はコンディションについて「体の状態からいうとすごくいい感じ。特に怪我だったりとか痛みとか特になく、もうしっかり、今日本にいる時間が長いので、トレーニングなどもしっかり行えているので、体の状態はすごくいい感じです」とコメント。2026年はここまで全日本選手権大会で