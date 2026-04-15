あまり話題にならないが、今年はスポーツ振興くじの販売がスタートして、25周年の節目の年にあたる。最初はJリーグの試合を対象にした「toto」だけだったが、その後、「BIG」や「WINNER」も加わり、2025年度の売り上げは過去最高の約1380億円に達した。このうちの約221億円が助成事業の財源に回される。もっとも、申請すれば誰でも助成を受けられるわけではない。申請できるのは、基本的に地方公共団体、スポーツ団体、総合型