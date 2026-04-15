◇パ・リーグ日本ハム5−1ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）時に不器用でどこか愛嬌（あいきょう）がある。純粋な日本ハム・達らしい一面が垣間見られた瞬間だった。昨季、本拠地エスコンフィールドに人気アイドルグループが来場。始球式の直前、投球練習の指導を任された達は「ちょっとカット気味に入れる感じで」と、まさかの“ガチアドバイス”を送った。野球未経験のアイドルも「カット気味…？」と、困惑するしかな