「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆阪神牝馬Ｓ９着のカピリナ（牝５歳、美浦・田島）の次走について、「予定通りヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）へ」と田島師。◆中山グランドジャンプに登録していたレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹）は歩様に違和感が生じたため回避。