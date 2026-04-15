◇阪神大学野球春季リーグ天理大2―1関西国際大（2026年4月11日GOSANDO南港）今秋ドラフト候補に挙がる天理大の最速147キロ右腕の的場吏玖（4年）が、関西国際大との1回戦で、消化不良に終わった前回登板から状態を上向かせた。今季初登板だった大阪電通大との1回戦では6回3失点で交代。三幣寛志監督から「右肘が下がっている」と指摘され、修正に励んできた。「今日はシュート回転せず、きれいな球を投げられた」と直球