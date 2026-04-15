障害の名手・西谷誠騎手（４９）＝栗東・中内田＝が今月３０日付で現役を引退する。既に引退届をＪＲＡに提出済み。引退後は栗東・四位厩舎で調教助手となる。中山グランドジャンプでレッドファーロに騎乗予定だったが回避することになり、同馬が所属する東京サラブレッドクラブの公式ホームページで自身の現役引退を発表した。同騎手はデイリースポーツの取材に「乗り数が減ってモチベーションの維持が難しくなりました。体調