ソフトバンクの大関が15日の楽天戦に先発する。今春から導入したワインドアップを封印し、ノーワインドアップの旧フォームで今季3戦目に臨む。楽天戦は3月31日以来、今季2度目。前回は6回1失点で今季初勝利を刻んだが「打線のつながりがあるので大事にいきたい」と気を引き締めていた。