「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）ブライアンセンスが重賞２勝目を狙う。前走のフェブラリーＳは見せ場十分の走りで４着。初のＧ１挑戦で大健闘した。１週前は美浦Ｗでの併せ馬で岩田望を背に６Ｆ８１秒１−１１秒４をマーク。田中助手は「（岩田）望来に乗ってもらって、しっかりとやれた。勝ち切れない面もありますけど、望来は癖も分かってくれているので」と３勝を挙げている相性抜群のコンビに期待を寄せた。