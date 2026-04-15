◇阪神大学野球春季リーグ関西国際大1―2天理大（2026年4月11日GISANDO南港）春季リーグ第2節が11、12日に3試合ずつ行われた。天理大は関西国際大に2連勝して勝ち点9とし、同率首位を守った。大体大は、3季連続優勝を目指す大産大に2連勝して天理大と首位を並走。大阪電通大と甲南大は1勝1敗に終わった。関西国際大のエースの藤本拓己（4年）が、天理大との1回戦で相手先発の的場吏玖（同）と息詰まる投手戦を演じた。白