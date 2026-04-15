「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）昨年の覇者で２５年ＪＲＡ最優秀障害馬エコロデュエルがＪＧ１・３連勝を目指す。今年初戦の阪神ＳＪは鼻差２着に惜敗したとはいえ、６２キロを背負っての走りはさすがと思わせるもの。草野は「前走は最終障害で馬の気持ちがスタンドへ向いてしまった分。使って良くなっているし、１週前追い切りは以前より穏やかで、よく言えばどっしりしていました。新戦力もいますが、経