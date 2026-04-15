◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月14日みずほペイペイ）ソフトバンクのスチュワートが5回途中5安打6四球でKOされ、今季初黒星を喫した。中8日でのマウンドだったが、直球が最速152キロと普段よりも走りが悪く、制球にも苦しんだ。小久保監督は「聞いたら何もないとのことでしたが、何かあるのかと心配になりました」とコメント。右腕は「体が重かったということもあるが、それは言い訳にしかならない。しっか